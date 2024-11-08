Собаки породи доберман та мальтійська болонка (фото умовні)

Яворівський райсуд Львівщини зобов’язав жителя Львівщини виплатити 28 тис. грн матеріальної компенсації власнику мальтійської болонки, яку загриз його собака породи доберман.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, випадок трапився ще у червні 2020 року на території Шклівської сільради. Собака породи доберман напав на іншу собаку породи мальтійська болонка, яка померла від отриманих травм.

Після цього випадку суд оштрафував власника добермана Василя Сидіра на 85 грн, а виконавча служба мала конфіскувати тварину. У суді він розповідав, що є власником двох собак і один того дня випадково вибіг з подвір’я. За словами потерпілого, дружина із дітьми гуляла із їхньою мальтійською болонкою, коли на собаку накинувся доберман.

Мальтійська болонка (мальтезе) – це декоративний собака зростом не більше 25 см та вагою до 4 кг. Доберман ж є службовим собакою зростом до 72 см та вагою до 45 кг.

Власник мальтійської болонки звернувся до суду із цивільним позовом, щоб відсудити вартість собаки (28 тис. грн), завдану його дітям моральну шкоду (15 тис. грн), витрати на експертизу та судовий збір. Діти були свідками, як собаку загриз доберман. До матеріалів справи долучена виписка із амбулаторної картки його доньки, яка скаржилась депресію, страх та неспокій.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який частково задовольнив позов. Власника добермана зобов’язали виплатити позивачу 28 тис. грн матеріальної компенсації, а також витрати на судовий збір та проведення судово-товарознавчої експертизи. Рішення ще можна оскаржити.