Залізничний районний суд Львова визнав власника німецької вівчарки винним у порушенні правил утримання тварини. Його собака вкусив жінку у під’їзді будинку на Левандівці. Суд призначив львів’янину покарання – 1700 грн штрафу із конфіскацією тварини.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, ввечері 16 вересня у під’їзді житлового будинку неподалік Левандівського ринку німецька вівчарка Андрія Скоропада вкусила сусідку. Відомо, що тварина була без намордника та поводка.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала на власника собаки протокол про адмінправопорушення, а потерпіла отримала тілесні ушкодження – які саме у судових матеріалах не зазначено.

Власник собаки визнав свою провину у порушенні правил утримання собаки. Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка визнала його винним у адмінправопорушенні, призначивши 1700 грн штрафу із конфіскацією тварини.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації.