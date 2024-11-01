Собак породи акіта-іну вивели у Японії та використовували для полювання на великих звірів

Трускавецький міський суд Львівщини визнав місцевого жителя винним у порушенні правил утримання тварин. Його собака породи акіта-іну гуляв без намордника і вкусив перехожу жінку. Суд оштрафував власника собаки на 1700 грн та постановив конфіскувати тварину.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився на початку жовтня 2024 року у Трускавці. Собака породи акіта-іну Дмитра Щудла гуляв без намордника, підбіг до жінки та вкусив її за ногу. Вона викликала на місце поліцію, а також медиків, які відвезли її до лікарні. Потерпіла заявляє, що власник собаки не компенсував їй завдану моральну та матеріальну шкоду.

Собак породи акіта-іну вивели у Японії та використовували для полювання на великих звірів (кабана, ведмедя). Вага тварини може сягати 50 кг, а зріст – 70 см. На власника поліція склала протокол про порушення правил утримання собаки. На судове засідання він не прийшов.

Варто додати, що, згідно з судовим реєстром, у серпні 2024 року на Дмитра Щудла також складали протокол про адмінправопорушення, бо його собака акіта-іну вкусив перехожу у курортному Трускавці. Проте у вересні суд звільнив його від покарання через «малозначність вчиненого».

Цю справу розглянув суддя Віталій Грицьків, який дослідив усі матеріали та оштрафував власника собаки на 1700 грн з конфіскацією тварин. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації.