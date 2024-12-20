Травми голови отримав голова Мельнице-Подільської громади Володимир Боднарчук

На Тернопільщині поліцейські розслідують бійку депутата Мельнице-Подільської громади з головою громади на спільному святкуванні. В очільника громади Володимира Боднарчука лікарі діагностували численні травми голови та гематоми обличчя. У сільраді ZAXID.NET підтвердили, що відбулася бійка і голова громади отримав важкі травми. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини конфлікту.

Про конфлікт між головою громади і депутатом та бійку повідомили в поліції Тернопільщини. «До співробітників відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою з травмою голови та гематомами звернувся 56-річний голова Мельнице-Подільської громади», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому під час конфлікту на вулиці спричинив депутат селищної ради, імʼя якого не уточнюється. Працівниця Мельнице-Подільської селищної ради розповіла ZAXID.NET, що конфлікт між депутатом і головою відбувся увечері 19 грудня. Володимира Боднарчука сильно побили, однак що стало причиною бійки, в селищній раді відмовилися називати. Також додали, що, хоча він і отримав важкі травми, перебуває вже вдома.

Жителі громади розповіли ZAXID.NET, що того дня в приміщенні селищної ради проводили останню сесію в цьому році. Після того депутати разом з адміністративним корпусом мали зібратися на корпоратив. Бійка між головою та депутатом сталася після цього. У поліції Тернопільщини ZAXID.NET підтвердили, що депутат та голова громади побилися на спільному святкуванні. Вони обоє були п’яні.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події. Після з’ясування всіх обставин, проведення необхідних експертиз та збору доказів поліцейські надуть відповідну правову кваліфікацію події.