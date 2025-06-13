Від податку звільнять фірми, які зазнали руйнувань 25 травня і 6 червня

У Тернополі звільнять від податку на землю та нерухомість ті фірми, які постраждали внаслідок російської ракетної атаки. Відповідне рішення ухвалили під час сесії Тернопільської міської ради 13 червня. Підприємства від цих податків звільнять до кінця 2025 року.

Від земельного податку та податку на нерухомість звільнять ті фірми, які постраждали під час ракетних атак Росії по Тернополю 25 травня та 6 червня. Таке рішення прийняли, щоб підтримати місцевий бізнес, який потребує довготривалого відновлення, повідомили в Тернопільській міській раді в п’ятницю, 13 червня.

«Звільнено від 1 червня по 31 грудня 2025 року від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельного податку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Від сплати звільнили тих підприємців, майно яких потребує капітального ремонту, та тих, чиє майно зазнало незначних пошкоджень», – йдеться в повідомленні пресслужби Тернопільської міської ради.

Додамо, що після обстрілу 6 червня значного пошкодження зазнали кілька підприємств в Тернополі. Це не лише два заводи, але й багато приватних фірм, серед яких – автосалон, відділення «Нової пошти», невеличкі кафе та магазини. Також постраждали приватні помешкання поруч.