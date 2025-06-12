В корпусі ударна хвиля вибила всі вікна

Внаслідок нічного обстрілу Росією Тернополя 6 червня один з навчальних корпусів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя отримав значні пошкодження. У вищому навчальному закладі повідомили, що в будівлі вибиті майже всі вікна та майже 95% навчальних аудиторій зазнали руйнувань.

Йдеться про один із корпусів ТНТУ ім. І. Пулюя на вул. Микулинецькій поблизу біля термінала «Нової пошти». Російські ракети та дрони поцілили в приміщення заводу з виробництва пінопласту та компанії з виробництва вуличного освітлення Schréder. Однак вибуховою хвилею понищене майно університету, повідомили ТНТУ ім. І. Пулюя.

Зокрема за підрахунками адміністрації закладу, вибито понад 95 % вікон та дверей, пошкоджено до 95% аудиторій та навчальних лабораторій, а також приміщень кафедр. Також пошкоджена комп’ютерна техніка та спеціалізоване лабораторне обладнання. В університеті оголосили про збір коштів на відновлення аудиторій та техніки.

Наразі також працює слідча група правоохоронців, яка встановить точні збитки від російської ракетної атаки. Додамо, що після обстрілу 6 червня значного пошкодження зазнали кілька підприємств в Тернополі. Це не лише два заводи, але й багато приватних фірм, серед яких – автосалон, відділення «Нової пошти», невеличкі кафе та магазини. Також постраждали приватні помешкання поруч.