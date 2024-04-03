Тернопільські археологи виявили нові артефакти трипільських поселень
Фрагменти кераміки, знаряддя праці та глиняні фігурки знайшли неподалік села Залісся Чортківського району
Тернопільські археологи виявили нові артефакти трипільських поселень. Фрагменти кераміки, знаряддя праці та глиняні фігурки знайшли неподалік села Залісся Чортківського району. Деяким артефактам понад 5 тисяч років
На нові археологічні знахідки дослідники натрапили під час планових археологічних обстежень трипільських поселень. Про це повідомили у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.
«Весняна пора є сприятливою для виявлення і фіксації нових археологічних пам’яток. В першу чергу проводять рятувальні роботи на пам’ятках, які руйнуються глибокою оранкою. Це збір матеріалів, визначення їх культурної приналежності та введення нових пам’яток до наукового реєстру», – повідомили в Борщівському обласному краєзнавчому музеї.
Тернопільський археолог Михайло Сохацький спільно з працівниками музеїв продовжили планові археологічні обстеження трипільських поселень поблизу сіл Залісся Чортківського району та Ланівці. На нові знахідки вдалося натрапити завдяки сільськогосподарським роботам на полях навколо цих населених пунктів, зазначили в Укрінформі.
«В останні роки для обробітку землі почали використовувати дуже потужну техніку. У зв’язку з таким інтенсивним обробітком землі на глибину до 35-40 сантиметрів руйнуються пам’ятки, які тисячі років зберігалися під землею. Саме такий випадок стався поблизу села Залісся. Місцеві жителі, а саме парох села та вчитель історії повідомили нас про цю знахідку», – розповів Михайло Сохацький.
Дослідники з’ясували, що на цьому місці було, за приблизними підрахунками, 35 жител трипільців. У кожному з них могли жити 10-15 людей. Такі поселення облаштовували біля водойм і завжди обирали місця на підвищеннях. «Також ми зібрали крем’яні знаряддя праці та предмет фігуральної пластики – кам’яну фігурку людини. Щоправда, вона була розламана, але це цінний артефакт, якому понад 5 тисяч років», – додав Михайло Сохацький.
Усі знахідки дослідять і після того найцінніші з них передадуть в Борщівський обласний краєзнавчий музей для облаштування нових експозицій.