Деяким артефактам понад 5 тисяч років

Тернопільські археологи виявили нові артефакти трипільських поселень. Фрагменти кераміки, знаряддя праці та глиняні фігурки знайшли неподалік села Залісся Чортківського району. Деяким артефактам понад 5 тисяч років

На нові археологічні знахідки дослідники натрапили під час планових археологічних обстежень трипільських поселень. Про це повідомили у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

«Весняна пора є сприятливою для виявлення і фіксації нових археологічних пам’яток. В першу чергу проводять рятувальні роботи на пам’ятках, які руйнуються глибокою оранкою. Це збір матеріалів, визначення їх культурної приналежності та введення нових пам’яток до наукового реєстру», – повідомили в Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

Тернопільський археолог Михайло Сохацький спільно з працівниками музеїв продовжили планові археологічні обстеження трипільських поселень поблизу сіл Залісся Чортківського району та Ланівці. На нові знахідки вдалося натрапити завдяки сільськогосподарським роботам на полях навколо цих населених пунктів, зазначили в Укрінформі.

«В останні роки для обробітку землі почали використовувати дуже потужну техніку. У зв’язку з таким інтенсивним обробітком землі на глибину до 35-40 сантиметрів руйнуються пам’ятки, які тисячі років зберігалися під землею. Саме такий випадок стався поблизу села Залісся. Місцеві жителі, а саме парох села та вчитель історії повідомили нас про цю знахідку», – розповів Михайло Сохацький.

Дослідники з’ясували, що на цьому місці було, за приблизними підрахунками, 35 жител трипільців. У кожному з них могли жити 10-15 людей. Такі поселення облаштовували біля водойм і завжди обирали місця на підвищеннях. «Також ми зібрали крем’яні знаряддя праці та предмет фігуральної пластики – кам’яну фігурку людини. Щоправда, вона була розламана, але це цінний артефакт, якому понад 5 тисяч років», – додав Михайло Сохацький.

Усі знахідки дослідять і після того найцінніші з них передадуть в Борщівський обласний краєзнавчий музей для облаштування нових експозицій.