Важить мобільна ДНК-лабараторія понад 100 кг

На Тернопільщину благодійники з США передали спеціальну мобільну ДНК-лабараторію. Поліцейські-криміналісти відтепер зможуть опрацьовувати докази, які були взяті з місця злочину, на кілька годин скоріше, а ніж це робили раніше. Окрім того, пристрій можна легко транспортувати з місця на місце.

Новітній апарат ANDE-6C передали Нацполіції Тернопільщини міжнародні партнери як благодійну допомогу. Такі ДНК-лабараторії також отримали ще 9 областей, розповіли ZAXID.NET в відділі комунікації поліції Тернопільської області.

«Цей пристрій в стислі терміни виділяє ДНК-профіль та встановлює особу людини. Якщо в лабораторних умовах зразки ДНК опрацьовує кілька людей впродовж семи годин, то новий апарат це робить в середньому за 100 хвилин і надає, як правило, стовідсотковий результат», – розповів начальник відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Тернопільській області Сергій Ярмусь.

Окрім апарату, криміналісти поліції Тернопільщини пройшли відповідне сертифіковане навчання необхідне для роботи з мобільною лабораторією. Вчили українських правоохоронців в Києві фахівці з Америки та Англії, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 8 грудня.

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Мобільна ДНК-лабораторія має вагу близько 109 кілограмів, а тому її легко можна транспортувати на місце злочину, оперативно провести дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Також цей прилад будуть використовувати, щоб прискорити процес ідентифікації тіл невпізнаних загиблих військовослужбовців та цивільного населення, які постраждали внаслідок війни в Україні.