У закладі працюватиме молодь з ментальною інвалідністю

В Чернівцях 6 грудня відкривають інклюзивну кав’ярню, яка повністю облаштована для людей з інвалідністю. Також в закладі працюватимуть і здобуватимуть майбутню професію молоді люди з ментальною інвалідністю. Такий соціальний проект реалізовують за допомогою благодійного фонду «Карітас» Чернівецької Єпархії Української греко-католицької церкви.

Офіційно кав’ярню, яка також буде і мануфактурою, відкриють 6 грудня на вулиці Конституційній, 7 в Чернівцях, повідомило видання «Молодий буковинець». Заклад є соціальним проектом з адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування. Кав’ярня є також доступною для людей на кріслах колісних. За кошти благодійників та фонду «Карітас» облаштували підіймальний механізм.

У кав’ярні проводитимуть майстер-класи різного спрямування як для підопічних благодійного фонду «Карітас» Чернівецької Єпархії УГКЦ, так і для усіх охочих. Також у закладі стажуватимуться молоді люди з ментальною інвалідністю віком від 18 до 35 років. Чернівчани зможуть освоїти вміння та навички кухаря, офіціанта, баристи, а потім спробують працевлаштуватися в інші заклади.

Також в кав’ярні працюватиме мануфактура. В закладі можна буде не лише випити гарячого напою, але й придбати мед, солодощі та інші речі, які виготовляють своїми руками підопічні чернівецького «Карітасу».