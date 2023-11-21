Футбольне поле вкрили спеціальним штучним покриттям

У селі Киселів на Буковині батьки загиблого на війні бійця за власний кошт облаштували футбольне поле зі штучним покриттям. Військовослужбовець Юрій Царик професійно займався футболом до війни. Після початку повномасштабного вторгнення був зарахований до десантно-штурмових військ. Буковинець загинув 8 серпня 2022 року в бою на Донеччині.

Відкриття футбольного поля відбулося в неділю, 19 листопада в селі Киселів Веренчанської громади. Місцеві жителі Любов та Микола Царики на війні втратили єдиного сина – Юрія. В його пам’ять буковинці вирішили за славний кошт поставити поблизу школи в селі футбольне поле зі штучним покриттям.

На відкритті зібралися майже усі жителі села

Юрій Царик професійно займався футболом. В першості України буковинець виступав за чернівецьку «Буковину». Також виступав за аматорські команди Чернівецької області «Буковина-2», ФК «Киселів», ФК «Борівці», МСК «Кіцмань», а також «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область).

Відомо, що з 2012 року Юрій Царик був призваний на службу до лав Збройних Сил України. Служив у Окремій президентській бригаді ім.Богдана Хмельницького. Від березня 2021-го був зарахований до особового складу військової частини міста Краматорськ. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій у складі ФК «Патріот» Збройних Сил України 81ОАМБр міста Краматорськ виступав у Чемпіонаті України Ліги учасників АТО. У віці 28 років буковинець загинув 8 серпня 2022 року в бою з російськими окупантами в районі села Богородичне Донецької області.