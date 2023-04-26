Тернопільський суд призначив чотири роки тюрми посадовцеві міграційної служби, який після затримання з'їв 200 доларів. Ці гроші, за версією слідства, передала йому знайома як хабар. Посадовець заперечував, що проковтнув гроші, однак визнав, що під час слідчих дій у нього «різко розболівся живіт».

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, про який повідомляє «Судовий репортер», обвинувачений працював на посаді головного спеціаліста сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби у Тернополі.

Заяву про злочин подала жінка, яка в квітні 2019 року приходила в установу допомогти своїм знайомим подати документи на посвідку про тимчасове проживання. Того дня, побачивши її, посадовець попросив пройти за ним. Зайшовши до туалету, посадовець поцікавився, що вона тут робить та сказав, щоб вона дала йому 300 доларів, щоб не було проблем із посвідкою, а також пояснив, що наступного разу, коли вона буде знову когось приводити, треба давати за кожного по 300 доларів.

У цей час був разом з ними в туалеті був також завідувач сектору організації запобігання нелегальній міграції. Після розмови вони вийшли і повели жінку до кабінету й сказали їй, що вона не вийде звідти, поки не дасть гроші. Оскільки жінка не мала при собі грошей, то її відпустили, домовившись, що вона принесе їх наступного дня. У подальшому жінка подала заяву в СБУ і гроші принесла через тиждень – спочатку 100 доларів, а наступного дня ще 200.

Посадовця затримали після передачі другої частини хабара. При обшуку затриманого купюр не знайшли, хоча на внутрішній частиній задньої зовнішньої кишені чоловічої сумки за допомогою спеціальної лампи виявлено характерне світіння барвника, яким мітили гроші. На внутрішніх поверхнях кишень куртки, на передпліччях та пальцях лівої руки чоловіка також виявили сліди барвника.

Згодом при детальному перегляді відеозаписів під час затримання було помічено, що обвинувачений, тримаючи якийсь предмет у долоні лівої руки, швидким рухом кидає його до рота і проковтує. Суд погодився, що це були гроші, одержані від заявниці.

Обвинувачений свою провину не визнав. Також заперечив, що проковтнув долари, кажучи, що довкола постійно було багато правоохоронців і під час просвічування рота будь-яких слідів не виявили. Однак пожалівся, що під час слідчих дій у нього різко почав боліти живіт, через виразку шлунку, що турбувала його і раніше.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст.190 ККУ (шахрайство) і ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 ККУ (підбурювання до надання хабара).

Від покарання за шахрайство обвинуваченого звільнили за строками давності. Але за підбурювання до дачі хабара йому дали чотири роки тюрми. Щоправда, вирок ще поки не набрав законної сили, чоловік може оскаржити його в апеляційному суді.