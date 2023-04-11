Екс-правоохоронцю з Тернопільщини призначили 34 тис. грн штрафу за отримання хабара. Чоловік за 900 доларів пообіцяв вирішити питання, аби підозрюваному повернули арештований автомобіль. Свою провину Павло К. визнав, наразі він не працює у правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, у березні 2021 року працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Audi. Під час перевірки документів правоохоронці помітили, що у свідоцтва про реєстрацію авто є ознаки підробки, а номер кузова був змінений. Патрульні повідомили про це колег з Нацполіції. Відтак щодо інциденту розпочали кримінальне провадження, а авто – арештували.

На початку серпня 2022 року знайомий власника авто дав йому номер людини, яка, за його словами, зможе вирішити проблему з арештом. Співрозмовником виявився правоохоронець. Він заявив, що зможе повпливати на посадовців Тернопільського райуправління поліції, аби вони повернули арештоване авто, але за це він повинен отримати 850-900 доларів.

Натомість власник авто вирішив викрити хабарника, тож написав заяву в правоохоронні органи. В подальшому він діяв за їхніми вказівками. 25 серпня власник передав поліцейському 900 доларів, після цього чоловіка затримали.

Відомо, що у березні цього року обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній визнав себе винним в порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та погодився на обумовлене сторонами покарання.

Судове засідання у цій справі відбулося 7 квітня. На ньому суддя Тарас Багрій затвердив угоду, призначивши екс-правоохоронцеві 34 тис. грн штрафу. Це мінімальне покарання, яке загрожувало чоловікові за порушення статті про зловживання впливом. Крім того, обвинуваченому на рік заборонили обіймати посади в правоохоронних органах. Додамо, що судячи з інформації у реєстрі, наразі чоловік не працює у поліції.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.