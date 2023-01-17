Посадовця затримали у жовтні 2022 року після отримання 22 тис. грн

Правоохоронці завершили розслідування щодо заступника голови однієї з ОТГ на Тернопільщині, якого обвинувачують у переправленні людей за кордон. Про передачу справи до суду 17 січня повідомила прокуратура Тернопільщини. Там не називають ані ОТГ, ані імені підозрюваного, втім, ZAXID.NET вдалося дізнатися, що йдеться про заступника голови Микулинецької ОТГ Андрія Лазорка. Як вважає слідство, посадовець на прохання знайомого допоміг мешканцю селища Дружба виїхати у Польщу під виглядом водія гуманітарних вантажів. Він посприяв, аби відомості про чоловіка внесли в електронну систему «Шлях», і взяв за це 22 тис. грн.

Зазначимо, що посадовця затримали в жовтні минулого року. Як йдеться в одній з ухвал Теребовлянського райсуду, про переправлення у Польщу мешканця селища Дружба Андрій Лазорко домовлявся зі знайомим підприємцем.

«Під час розмови [обвинувачений] повідомив [підприємцеві] про те, що він може посприяти в усуненні перешкоди – обмеженні права виїзду за межі України [мешканця Дружби] шляхом здійснення впливу на прийняття Микулинецьким селищним головою рішення про скерування в Тернопільську ОВА листа обґрунтування про надання дозволу на виїзд за межі України як водію, що здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги. внесення відповідних відомостей в систему «Шлях» та сприяння у підготовці Микулинецькою селищною радою пакету необхідних документів, за грошову винагороду в сумі 500 доларів», – йдеться в ухвалі.

Пізніше такий лист справді було підписано, а інформацію про ухилянта внесли у електронну систему «Шлях» – саме в ній прикордонники відслідковують, кого можна випускати з країни. За свою послугу 7 жовтня чоловік отримав 22 тис. грн. Тоді ж його затримали правоохоронці.

Відомо, що мешканець селища Дружба таки виїхав з України за декілька днів після викриття посадовця – 15 жовтня. Виїхав він через пункт пропуску «Грушів», але повернувся в Україну того ж дня, не привізши ніяких гуманітарних вантажів.

Андрія Лазорка відсторонили від роботи у селищній раді до 20 лютого. Йому інкримінують порушення двох статей ККУ: ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини чоловікові загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі розслідування справи завершили, матеріали передали до суду.