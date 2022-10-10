Посадовця викрили правоохоронці під час отримання 22 тис. грн

Поліція викрила на хабарі заступника голови однієї з ОТГ Тернопільського району. Посадовець обіцяв за 22 тис. грн допомогти мешканцю області виїхати за кордон. Затримали його під час отримання хабара. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про викриття чоловіка прес-служба прокуратури Тернопільщини повідомила у понеділок, 10 жовтня. Як встановило слідство, посадовець за 22 тис. грн обіцяв мешканцю Тернопільщини вирішити питання щодо внесення інформації до системи «Шлях» для виїзду за кордон.

«Затримали посадовця під час одержання грошової «винагороди» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Також поліцейські встановлюють інших посадових осіб, які були причетні до цієї схеми.