Трьох лісівників з Тернопільщини звинувачують у вирубці лісу на 850 тис. грн
Продавати ліс лісівникам допомагали двоє підприємців
Працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох лісівників та двох тернопільських підприємців, які незаконно вирубували та продавали ліс. Злочинній групі інкримінують вирубування дубів на території одного з лісгоспів на суму в 850 тис. грн. У разі доведення вини фігурантам справи загрожує до восьми років тюрми.
Про вручення підозр стало відомо в четвер, 1 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За версією слідства, з грудня 2021 року по червень 2022 зловмисники, не маючи ніяких дозволів, вирубали дуби на території одного з лісогосподарських підприємств. За підрахунками експертів, вони завдали збитків на 850 тис. грн.
«Також організована група здійснила розтрату продукції лісозаготівлі на суму понад 1 млн грн. У цій бізнес-схемі лісники організовували незаконну порубку дерев на ввіреній їм території лісу, а підприємці займались заготівлею, зберіганням та збутом сировини», – йдеться у повідомленні.
Трьом лісівникам та двом підприємцям вручили підозри одразу за трьома статтями ККУ: ч.5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч.3 ст. 28 та ч.4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч.3 ст. 365 (перевищення службових обов'язків). У разі доведення вини фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.