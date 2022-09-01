Працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох лісівників та двох тернопільських підприємців, які незаконно вирубували та продавали ліс. Злочинній групі інкримінують вирубування дубів на території одного з лісгоспів на суму в 850 тис. грн. У разі доведення вини фігурантам справи загрожує до восьми років тюрми.

Про вручення підозр стало відомо в четвер, 1 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За версією слідства, з грудня 2021 року по червень 2022 зловмисники, не маючи ніяких дозволів, вирубали дуби на території одного з лісогосподарських підприємств. За підрахунками експертів, вони завдали збитків на 850 тис. грн.

«Також організована група здійснила розтрату продукції лісозаготівлі на суму понад 1 млн грн. У цій бізнес-схемі лісники організовували незаконну порубку дерев на ввіреній їм території лісу, а підприємці займались заготівлею, зберіганням та збутом сировини», – йдеться у повідомленні.

Трьом лісівникам та двом підприємцям вручили підозри одразу за трьома статтями ККУ: ч.5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч.3 ст. 28 та ч.4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч.3 ст. 365 (перевищення службових обов'язків). У разі доведення вини фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.