Його затримали і він наразі перебуває під вартою

Поліцейські Тернопільщини спільно з працівники СБУ викрили тернополянина на підробці довідок про інвалідність та від вищих навчальних закладів, які він надавав військовозобов’язаним чоловікам для ухилення від мобілізації. Ці документи зловмисник підробляв на комп’ютері вдома. На підставі цих довідок зацікавленні працівники ТЦК вносили відомості про чоловіків, що вони не можуть служити.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що злочинну схему організував 37-річний житель Тернополя. Він пропонував ухилянтам за гроші вплинути на посадовців ТЦК та СП, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 27 лютого.

Зловмисник обіцяв своїм клієнтам, що може допомогти внести їх дані до електронного реєстру «Оберіг». Робив це на підставі фальсифікованих документів про, нібито, наявність у них відстрочки від призову на військову службу або підстав для звільнення від мобілізації.

«Використовуючи комп’ютер, організатор схеми виготовляв підроблені довідки про навчання ухилянтів у вищому навчальному закладі, про групу інвалідності або догляд за не дієздатними особами. Згодом на підставі таких “довідок” зацікавлені співробітники ТЦК вносили недостовірні дані до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів», – зазначили в СБУ Тернопільщини.

Таким чином, чоловіки призовного віку уникали відповідальності за порушення правил військового обліку, отримували військово-облікові документи та потрапляли до переліку осіб, які не підлягають мобілізації.

Залежно від обставин «пакет послуг» міг коштувати від 3 до 6 тис. доларів. Під час спецоперації правоохоронці провели 13 обшуків, під час яких виявили та вилучили мобільні термінали, комп’ютери, документи, бланки та їх копії, що використовувалися махінаторами для виготовлення підробок, 11, 5 тис. доларів, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Жителя Тернополя повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом) та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські та співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи, щоб встановити всіх учасників злочинної схеми та притягнути їх до відповідальності.