Порушників кордону затримували за допомогою службового собаки

Військовослужбовці відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали поблизу українсько-угорського кордону п’ятьох закарпатців. Ухилянтів намагалися переправити в ЄС двоє неповнолітніх.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 лютого, троє військовозобов’язаних мали заплатити переправникам від 5 до 8 тисяч доларів. До кордону їх супроводжували двоє юнаків.

«Прикордонники виявили зловмисників шляхом дистанційного моніторингу ділянки відповідальності. Затримати порушників вдалось з допомогою службового собаки. Усі затримані є жителями Закарпаття», – зазначили в ДПСУ.

На чоловіків склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону і передали справу до суду. Причетних до переправлення військовозобов’язаних встановлюють.