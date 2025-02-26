Чоловіків затримали біля кордону з Угорщиною у Берегівському районі

На Закарпатті, поблизу кордону з Угорщиною, затримали переправників та групу з 16 чоловіків. За цей трансфер 31-річний військовий разом зі спільником мали отримати 170 тис. доларів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 26 лютого, переправники проклали маршрут для ухилянтів у межах Берегівського району. На українській стороні за канал відповідали двоє закарпатців, а на угорському боці втікачів чекали організаторка та двоє спільників-іноземців, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам дістатися до найближчого населеного пункту.

«Спочатку фігуранти збирали групу військовозобов’язаних для трансферу (щонайменше 15 осіб), брали оплату і після цього поселяли їх в прикордонній зоні. Далі, після детального інструктажу, транспортували мікроавтобусом в максимальній близькості до лінії кордону. Відстань до загороджувального паркану клієнти долали пішки. Вони мали дійти до конкретно визначеної точки, в якій паркан попередньо було навмисно пошкоджено», – розповіли правоохоронці.

За цієї схемою переправили щонайменше чотири групи чоловіків. Коштували такі послуги кожному від 7 до 15 тисяч доларів. Переправників з 16 ухилянтами затримали на околицях села Гуняді Берегівського району. За цей трансфер вони мали отримати близько 170 тисяч доларів.

За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, переправниками виявилися закарпатці – 31-річний військовий та 56-річний цивільний. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.