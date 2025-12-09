Бус з ухилянтами, яких супроводжували Ференц Молнар та Василь Антал, зупинили у Берегівському районі

Берегівський районний суд визнав місцевих мешканців Ференца Молнара та Василя Антала винними у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив їм по 2 роки умовного терміну.

Вирок винесли 3 грудня. Йдеться про масштабну схему переправлення ухилянтів, яку викрили у лютому 2025 року. За даними правоохоронців, на українській стороні за канал відповідали обвинувачені, а на угорському боці втікачів чекали організаторка та двоє спільників-іноземців, які допомагали військовозобов’язаним дістатися до найближчого населеного пункту. Коштували такі послуги кожному ухилянту від 7 до 15 тис. доларів.

Renault Trafic з 16 ухилянтами, яких супроводжували Ференц Молнар та Василь Антал, зупинили біля села Гуняди Берегівського району.

Під час судового засідання, переправники визнали свою вину, сказали, що погодилися довезти до кордону чоловіків на прохання знайомої, однак не отримували за це гроші. Суд також врахував, що Ференц Молнар та Василь Антал попросили перерахувати внесену за них заставу (близько 450 тис. грн) на ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Фейір визнав закарпатців винними у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив їм по 5 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із охороною державного кордону та займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням пасажирів та вантажу строком на 2 роки. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.