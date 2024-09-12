Інцидент трапився в лісі біля селища Велика Березовиця

Тернополянина засудили до 7 років ув’язнення за спробу зґвалтування та грабіж незнайомої жінки. Інцидент трапився на весні 2024 року в лісі біля села Велика Березовиця. Жінка перебувала в лісі поблизу гаражів біля ресторану «Пролісок», а незнайомець зголосився провести її додому. Однак на стежині напав на неї, намагався зґвалтувати, але не зміг, а тоді витягнув з її сумки 500 грн і пішов додому. В суді обвинувачений Назарій Бичковський своє провину визнав, а потерпіла просила суворо його не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що інцидент трапився близько 19:40 29 березня в лісосмузі поблизу ресторану «Пролісок» в селищі Велика Березовиця. 28-річна жінка ходила по лісі і шукала закладку з наркотиками. Її побачив незнайомий їй чоловік. Він почав з нею розмову і запропонував провести її додому найкоротшою стежкою, на що жінка погодилась. Вона разом почали йти, але в один момент обвинувачений накинувся на неї, вдарив долонею у вухо, а потім кинув на землю. Жінка намагалася захищатися, однак Назар почав тримати її ноги однією рукою, а іншою наніс ще кілька ударів оп обличчю.

«Після цього обвинувачений обхопив руками шию потерпілої, почав стискати її. Злякавшись, жінка припинила чинити активний опір. Тоді нападник розстебнув свій ремінь та намагався задовільнити свою статеву пристрасть без добровільної згоди потерпілої. Однак не зміг це зробити у зв’язку із відсутністю ерекції. Після того просто ліг ліворуч від жінки та почав самостійно мастурбувати. Через деякий час еякулював, і частина його сперми потрапила на ліве стегно потерпілій, а частина на землю. Після вказаних насильницьких дій обвинувачений встав та почав одягатись», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 серпня.

Постраждала жінка продовжувала лежати на землі. В цей момент Назар Бичковський помітив її сумочку, яка випала при побитті. Підняв її, витягнув з неї 500 грн і викинув в ліс, а потім пішов з місця події.

Тернополянка одразу звернулася в поліцію. Під час проведення судово-медичної експертизи встановили, що жінка отримала чисельні гематоми обличчя та розрив барабанної перетинки вуха. Ці ушкодження за ступенем тяжкості належать до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

В суді обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, однак відмовився давати показання проти себе. Потерпіла жінка в суді просила суворо не карати обвинуваченого та додала, що вважає за можливе звільнити його від відбування покарання із встановленням іспитового строку. Тернополянка також зазначила, що завдана матеріальна та моральна шкода їй повністю відшкодована, претензій до обвинуваченого у неї немає та просить закрити провадження з розгляду цивільного позову.

Суддя Сергій Кунцьо визнав винуватим Назарія Бичковського та призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляційна скарга.