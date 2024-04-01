На тернополянку невідомий напав увечері неподалік залізничної колії

Біля Тернополя в лісі невідомий чоловік напав на 28-річну жінку, сексуально поглумився над нею і обікрав. Потерпіла звернулася до поліції, правоохоронці оперативно розшукали зловмисника. У скоєному чоловік зізнався.

Невідомий напав на тернополянку увечері 29 березня неподалік залізничної колії в селищі Велика Березовиця, що за 3 км від Тернополя. Жінка звернулася в поліцію. Тернополянка розповіла, що близько 20:00 вона йшла дорогою неподалік залізничної колії біля лісу в селищі. Раптово на неї напав невідомий їй чоловік, повалив на землю, вчинив щодо неї сексуальне насильство. Після цього зловмисник витягнув із її гаманця гроші та втік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Чоловік затягнув жінку в ліс, познущався і вкрав всі гроші з гаманця

«Поліцейські оперативно розшукали чоловіка, який вчинив правопорушення. Нападником виявився раніше судимий місцевий житель. Йому 26 років. Чоловік у скоєному злочині зізнався», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 1 квітня.

Зловмисника затримали, наразі суд вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваний раніше був судимий за наркозлочини та крадіжку автомобілів. За фактом цього правопорушення чоловіку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ч. 4 ст. 186 (Грабіж). За вчинені дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.