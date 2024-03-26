Демидівський районний суд виніс вирок чоловіку за розбещення неповнолітньої. Обвинувачений двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 21 березня, у травні 2022 року чоловік скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. У липні 2023 року він повторив свій злочин.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області, не одружений, раніше судимий не був. У суді беззаперечно визнав свою вину.

Суддя Таміла Феха визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Крім цього, інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.