Житель Рівненщини уник покарання за розбещення дочки співмешканки
Чоловік двічі мастурбував рукою сплячої дитини
Демидівський районний суд виніс вирок чоловіку за розбещення неповнолітньої. Обвинувачений двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну.
Як йдеться у вироку суду від 21 березня, у травні 2022 року чоловік скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. У липні 2023 року він повторив свій злочин.
Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області, не одружений, раніше судимий не був. У суді беззаперечно визнав свою вину.
Суддя Таміла Феха визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Крім цього, інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.