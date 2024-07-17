Чоловік працював експедитором на фірмі

Тернопільські поліцейські викрили тернополянина, який шахрайством викрав в свого роботодавця півмільйона гривень. Чоловік працював експедитором на фірмі. Однак, замість того, щоб розвозити продукти, він частину забирав собі і продавав їх за нижчими ніж ринкові цінами.

До поліцейських Тернопільського райуправління звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що під час ревізії він виявив нестачу понад 520 тис. гривень. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і розпочали перевірку. Під час розслідування слідчі встановили, що до злочину причетний 27-річний житель Тернополя. Чоловік працював на цьому підприємстві.

«Підозрюваний працював на фірмі водієм-експедитором. У його обов'язки входило розвозити отриманий товар у торгові мережі обласного центру. Проте фігурант впродовж травня - червня частину продукції продав самостійно за цінами нижчими ринкових», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 17 липня.

На час розслідування чоловік вже звільнився. Оперативники кримінальної поліції встановили місцеперебування підозрюваного. Правоохоронці тернополянину оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах).

За скоєне 27-річному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.