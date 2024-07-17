Правоохоронці викрили трьох жителів Хмельницького на привласненні 12,5 млн грн. Зловмисники анонсували будівництво котеджного містечка біля Рівного, а після отримання грошей – зникли. Про це 17 липня повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, у 2016 році 40-річний хмельничанин створив у Рівному житлово-будівельний кооператив та анонсував початок будівництва котеджного містечка в селі Городок. До своєї організації він залучив двох спільників – 28-річного брата та 40-річного знайомого.

«Відповідно до плану будівництва, члени кооперативу обіцяли громадянам збудувати нове житло упродовж 2017 року. Зловмисники укладали з фізичними особами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу. Потому кошти, які громадяни платили за майбутню нерухомість, привласнювали», – зазначають правоохоронці.

Загалом троє чоловіків ошукали 27 людей та привласнили 12 507 185 грн. Суми, що надходили на банківський рахунок, вони частково виводили на інші рахунки.

Нині 40-річний організатор будівельної афери перебуває у слідчому ізоляторі. Його затримали в Хмельницької області за замовлення умисного вбивства конкурента.

Двом спільникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 40-річний зловмисник уже вніс необхідну суму – 3,5 млн грн, і вийшов на волю.

Жителям Хмельницького оголосили про підозру у заволодінні та розтраті грошей в особливо великих розмірах при будівництві житлових будинків, а також у набутті та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та у великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України). За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.