Затримання підозрюваного відбулося 19 червня

Правоохоронці затримали голову одного з житлово-будівельних кооперативів Хмельницької області, який замовив вбивство конкурента. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення, про це 21 червня повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, оперативники отримали інформацію, що невідома особа шукає у кримінальних колах виконавця для скоєння тяжкого злочину. Їм вдалося встановити замовника, майбутню жертву, а також з’ясувати мотиви злочину.

«Замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів (далі – ЖБК) – підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з міст України. Потерпілий – його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об’єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті між забудовниками виник конфлікт», – зазначають у поліції.

39-річний підозрюваний знайшов виконавців, якими насправді були поліцейські під прикриттям. Вони інсценували вбивство та надіслали замовнику відповідні фото. Тоді голова ЖБК перерахував частину обумовленої суми.

У середу, 19 червня, замовника вбивства затримали. Слідчі оголосили йому про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання від десяти до п'ятнадцяти років тюрми або довічне позбавлення волі.