В результаті аварії двоє людей загинуло, а ще шестеро отримало травми

На Тернопільщині судитимуть водія за ДТП в Угорщині, в якому загинуло двоє людей та ще шестеро отримали різні поранення. Водій мікроавтобуса їхав по міжнародній трасі і не помітив аварію автобуса і легкового авто, яка сталася попереду. На швидкості транспорт чоловіка врізався у пасажирів рейсу, які вийшли на узбіччя.

Аварія трапилася вночі 7 лютого 2020 року на автомагістралі М-3 в Угорщині. Спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, що зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав. Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.

«Втративши керування авто, обвинувачений допустив наїзд на 8 пішоходів, які щойно вийшли з автобуса та стояли на узбіччі. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, один потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, ще п'ять людей – тілесні ушкодження середньої тяжкості», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Угорські ЗМІ повідомляли, що в результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доправили в лікарню. Згодом стало відомо, що один з потерпілих помер. Усі потерпілі – громадяни України. Вони їхали від українсько-угорського кордону в напрямку Будапешта.

Усі деталі цієї справи угорські поліцейські передали тернопілським правоохоронцям. Працівники управління поліції в Тернопільській області звершили розслідування, а прокуратура області скерувала обвинувальний акт до суду. Водія Mercedes-Benz Sprinter обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох людей та отримання травм шістьом потерпілими (ч. 3 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.