З Тернопільщини дівчина єдина, хто отримав золоту медаль

Легкоатлетка з Тернополя Діана Марущак стала чемпіонкою України у бігу на 2 000 метрів з перешкодами. Чемпіонат України з легкої атлетики відбувся у Львові. На змагання приїхало 624 спортсмени з 25 областей України.

Легкоатлетка Діана Марущак є вихованкою Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Тренер дівчини – майстер спорту з легкої атлетики Оксана Дудів.

Тренерка розповіла, що дівчина пробігла 2000 м з перешкодами з результатом 7.12,58 секунд. І цей результат став найкращим серед усіх учасників змагань.

«Чотири медалі вибороли тернопільські атлети на Чемпіонатах України з легкої атлетики серед юніорів та юнаків 2004 р.н. і молодше. Серед юніорів дві срібні нагороди вибороли: Ігор Висоцький в метанні диску з результатом 49.06 м; Віктор Гнатів в бігу на 3000 метрів з перешкодами, пробігши за 9.27,29 сек. Бронзова медаль отримала Тетяна Когут в бігу на 3000 метрів з перешкодами за 11.05,65 сек», – йдеться в повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Щодо виступів інших тернопільських легкоатлетів, то Андріана-Марія Антонюк у бігу на 3000 м посіла п’яте місце, в стрибках у висоту Дар’я Міхєєва та Матвій Чауш були восьмими, дев’яті місця посіли Ангеліна Кацалап у метанні молота 3 кг та Мочук Марія у бігу на 2000 метрів з перешкодами.