Уже водинадцяте Forum West об'єднав на одній платформі експертів у галузі економіки та власників провідних компаній

Якою була економіка у 2021 році? Які перспективи її розвитку у наступному? До чого бізнесу варто готуватися? ZAXID.NET підготував головні тези топ-тем масштабної події Forum West.

Уже водинадцяте захід об'єднав на одній платформі експертів у галузі економіки та власників провідних компаній. Мета – дати якісні орієнтири українському бізнесу, щоб він ухвалював добрі рішення.

«Коли ти не маєш правильних орієнтирів та якісної інформації, ти можеш ухвалити багато неправильних рішень. Тому, наша ціль – завжди мати кращих експертів та дуже глибоку, різносторонню аналітику», – розповів організатор заходу Володимир Глащенков.

Forum West#Strategic session – це завершальний освітній семінар із семи, які відбуваються щороку, їх організатори спільно з партнерами провели цього року для розвитку бізнес-середовища України.

Яким був цей рік для української економіки

Серед спікерів – Тетяна Ситник, керівниця напряму В2В і стратегічних досліджень компанії CBR. Експертка ділилася знаннями про українську економіку. Її доповідь минула під гаслом «Тест на міцність та гнучність». Яким був цей рік для України? Фахівчиня переконує: відновлення економіки є, однак зростає вона повільно через пандемічні чинники.

«Українська економіка живе в умовах пандемії, відновлення в цій галузі відбувається повільно, адже постійно запроваджують карантинні обмеження. 2021 рік – це рік, коли визрівали можливості і ризики», – розповідає Тетяна Ситник.

У першому кварталі 2021 року, каже експертка, зростали лише дві галузі – це ІТ та охорона здоров’я. У другому – неймовірно зріс сектор HoReCa – громадського харчування (Готелі, Ресторани, Кафе). Це пов’язують із вакцинацією працівників та відвідувачів.

Проаналізувала експертка і споживчий ринок. Впевнене зростання продемонструвало споживання домашніх господарств. Мовляв, люди менше витрачали на послуги і більше на товари. Найбільший попит був на техніку, а також на товари для дому. Через пандемію збільшилася кількість онлайн-покупок. Найчастіше українці купували в інтернеті одяг і взуття, косметику й парфумерію, гаджети та електроніку.

Чи буде 2022 добрим для економіки?

Про банківський сектор в Україні та прогноз на 2022 рік розповів Андрій Букін, директор департаменту з роботи з середніми корпоративними клієнтами банку ПУМБ. Так, у наступному році, кажуть експерти, на економіку чекає помірне зростання.

«2022 рік має бути гарним для банківської системи. Але і нам, і нашим клієнтам треба бути більш зосередженими і підготовленими до того, щоби вміти керувати валютними ризиками та ризиками відсоткової ставки», – прогнозує Андрій Букін.

Не варто забувати і про виклики. Серед них, кажуть експерти, можливі політичні фактори та початок «президентської кампанії», новий штам вірусу, черговий локдаун, позиція Росії та зростання інфляції.

Глобальні сенси світової економіки

Не лише про Україну, а й про глобальну економіку у 2022 році розповів керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман. Він каже, ситуація буде турбулентною для світу. Інфляція залишатиметься загрозою, також можливе зростання продовольчої інфляції, ріст цін на продукти харчування. А от у Китаї вже розпочалася економічна криза. Прогнозує експерт і завершення пандемії коронавірусу. Мовляв, легший за симптомами, але заразніший штам Омікрон, витіснить «агресивну» Дельту.

«Найімовірніше, всі перехворіють і знову збільшиться навантаження на лікарні, але 2022 рік, напевне, буде роком закінчення пандемії», – прогнозує керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман.

А ще продовжать помірно зростати заробітні плати: це впливатиме на ринок нерухомості, зокрема, на його розвиток. Радить експерт більше уваги приділяти власним доходам та робити менше маневрів із коштами.

Прірва між громадянином та державою

Що не так із нашою національною ідеєю – ще одна тема форуму. Доволі важлива та болюча для наших громадян. Директор українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів про результати дослідження – хто такі українці, що ми про себе думаємо і яким бачимо майбутнє. Він каже, що ми, як політична нація, реалізувались, подолали комплекс меншовартості і відділяємося від інших, говоримо про наші переваги.

Та є й виклики. І якщо їх не подолати, держава може розвалитися. Перший виклик це глобальний розрив між людиною і державою. Другий – відсутність приводів для гордості і героїв сьогоднішнього дня. І третій виклик – найбільший, у нас немає уявлення про майбутнє. Пропонує експерт і вихід: громадяни повинні оновити національну ідею і написати новий суспільний договір.

Організатори Forum West#Strategic session подбали, щоб кожен охочий зміг ознайомитись з інформацією, поданою на вебінарі та використовувати її як для розвитку особисті, так і покращення бізнес-середовища в наступному році.