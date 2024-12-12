На Волині тимчасовим виконувачем обов'язків керівника обласного управління СБУ призначили Сергія Маслія. Він замінив на посаді Івана Рудницького, який очолив Волинську ОДА. Про це ZAXID.NET повідомила речниця СБУ області Іванна Поліщук.

«Після того, як попереднього керівника Івана Рудницького указом президента призначили головою Волинської обласної державної адміністрації, обовʼязки керівника СБУ Волині тимчасово виконує його перший заступник Сергій Маслій», – зазначила Іванна Поліщук.

Відомо, що Іван Рудницький спільно з Сергієм Маслієм почали працювати в СБУ Волині з травня 2024 року.

Нагадаємо, 8 листопада президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 45-річного Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОВА з грудня 2019 року. На його місце призначили полковника Івана Рудницького, який з 1 травня 2024 року перебував на посаді керівника СБУ у Волинській області.