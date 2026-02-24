69-річний актор уже не вперше гратиме історичного персонажа

Голлівудський актор Том Генкс зіграє 16-го президента США Авраама Лінкольна в екранізації роману «Лінкольн у бардо». Про це повідомляє Variety.

Проєкт розробляє студія Starburns Industries, а Том Генкс не лише зіграє головну роль, а й стане продюсером стрічки через свою компанію Playtone. Автор роману Джордж Сондерс сам адаптує книжку для сценарію. Режисером і продюсером стане Дюк Джонсон.

Сюжет книги «Лінкольн у бардо» розповідає про взаємини президента з 11-річним сином. Творці планують поєднати ігрове кіно зі стоп-моушн-анімацією, щоби показати особисту сторону життя політика та дослідити теми любові, співчуття й людської витривалості.

Для Генкса це не перший досвід перевтілення в реальних історичних постатей. Раніше він грав астронавта Джима Ловелла у фільмі «Аполлон-13», пілота Чеслі Салленбергера у «Саллі», редактора The Washington Post Бена Бредлі у «Секретному досьє», телеведучого Фреда Роджерса у «Прекрасному дні по сусідству» та Волта Діснея у «Врятувати містера Бенкса».