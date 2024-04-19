Україну нерідко згадували у популярних американських фільмах та серіалах (хоч і не завжди з позитивної точки зору). Зокрема, у мегапопулярному ситкомі «Друзі» один з головних героїв Росс був у захваті від українських фільмів та пропонував іншим ходити у кінотеатр, щоб переглянути їх, а перед весіллям Росс та Емілі обговорювали меню з котлетою по-київськи.

Не оминають згадки нашої держави і зараз. Так, у багатьох голлівудських проектах вводять українських персонажів, події відбуваються на теренах нашої держави або ж у кадрі смакують вареники чи український борщ.

Розповідаємо детальніше, в яких популярних фільмах за останні 10 років можна побачити згадки України.

«Ґолда» (2024)

У новій біографічній драмі «Ґолда» [на головному фото] режисер Ґай Наттів показав у розпалі «війну судного дня».

За сюжетом, Єгипет, Сирія та Йорданія намагаються повернути втрачені території, а тому атакують Ізраїль. Прем’єр-міністерка країни Ґолда Меїр отримує розвідувальні дані ще до війни, однак не реагує на них. А вже коли воєнний конфлікт набирає обертів, жінка стає ізраїльською «залізною леді», розуміючи, що в її руках доля всієї держави.

Де ж тут йдеться про Україну? Справа у тому, що Ґолда Меїр народилась в Києві. Перша жінка, що стала прем’єр-міністеркою Ізраїля, ніколи не приховувала цього факту з біографії. І автори фільму це відзначили. Так, у стрічці є згадки про Україну, а сцена, де Ґолда зустрічається з держсекретарем США Генрі Кіссінджером, супроводжується трапезою із борщем.

Фото: The Jerusalem Post

«Тенет» (2020)

Не оминув увагою Україну і відомий голлівудський режисер Крістофер Нолан. Його фільм «Тенет» починається із подій, що відбулись у Києві.

За сюжетом, у столичній опері проводять спецоперацію. На кадрах можна побачити агентів у спецодязі підрозділу української поліції КОРД. Та на цьому згадка України не обмежилась. Зокрема, Нолан обрав Бібліотеку імені Вернадського замість опери, тому у кадрі можна побачити цю ефектну споруду.

Фрагмент фільму «Тенет», де показано згадку України: відео



«Валеріан та місто тисячі планет» (2017)

Люк Бессон також вирішив додати української теми у свій фільм «Валеріан та місто тисячі планет», що вийшов на екрани у 2017 році. Та, на відміну від свого колеги Крістофера Нолана, він це зробив більш лаконічно.

За сюжетом, у далекому майбутньому людство мало можливість для подорожей іншими планетами. Тож одна з делегацій на початку фільму прибуває на станцію Альфа, що в Магеллановій галактиці. Саме на цих кадрах можна побачити акторів, на чиїх рукавах видніється українська символіка, а на фоні – блакитно-жовтий прапор.

Фото: фейсбук Володимира Омеляна

Бонус: «Смерть Сталіна» (2017)

Та не Голлівудом єдиним. Також у 2017 році на великі екрани вийшла британсько-французька сатирична комедія «Смерть Сталіна». Фільм розповідає про останні години життя Йосипа Сталіна і політичну боротьбу за владу серед його найближчого оточення.

У стрічці є локація, яку одразу впізнають українці, – це Хрещатик та будівля Київської міської державної адміністрації.

Фото: Sigma

Також у фільмі «Смерть Сталіна» можна побачити вулицю Олеся Гончара у Києві.