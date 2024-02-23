Топ-чиновника Міноборони викрили на незаконному збагаченні на 14 млн грн
Чоловік намагався приховати придбані активи, переписавши на цивільну дружину квартири та елітний автопарк
Служба безпеки України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони, який у 2022-2023 роках купив і переписав на цивільну дружину нерухомість і елітний автопарк. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 23 лютого.
За даними слідства, впродовж 2022-2023 років чоловік незаконно збагатився майже на 14 млн грн. За ці гроші він придбав дві квартири в новобудовах, гараж і паркомісце в Києві. Крім того, за отримані «прибутки» посадовець купив три авто преміум-класу, зокрема марок LEXUS та BMW.
«Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник переписав їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном», – йдеться в повідомленні.
Також під час розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.
На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.