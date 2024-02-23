Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці

Служба безпеки України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони, який у 2022-2023 роках купив і переписав на цивільну дружину нерухомість і елітний автопарк. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 23 лютого.

За даними слідства, впродовж 2022-2023 років чоловік незаконно збагатився майже на 14 млн грн. За ці гроші він придбав дві квартири в новобудовах, гараж і паркомісце в Києві. Крім того, за отримані «прибутки» посадовець купив три авто преміум-класу, зокрема марок LEXUS та BMW.

«Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник переписав їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном», – йдеться в повідомленні.

Також під час розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн грн, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.