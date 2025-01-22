Школам рекомендували покращити систему оцінювання учнів

У 2024 році Державна служба якості освіти України провела 132 позапланові аудити закладів загальної середньої освіти в різних регіонах. У більшості перевірених шкіл освітнє середовище та система оцінювання учнів потребують покращення, а педагогічна діяльність й управлінські процеси в понад половині закладів, за оцінкою Служби, на достатньому рівні.

Найбільше аудитів провели в областях:

Львівській (12);

Тернопільській (11);

Вінницькій (11);

Волинській (10);

Одеській (9);

Закарпатській (8).

Кожен заклад за результатами інституційного аудиту отримав висновок про якість освітніх та управлінських процесів та рекомендації для поліпшення якості роботи.

Позапланові перевірки можуть проводити за ініціативи засновників шкіл (місцевих рад), керівників чи педагогічних рад. Підставою можуть бути «загрози, що мають значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини». Крім того, позаплановий аудит можуть провести у школі з низькою якістю освітньої діяльності.

Що виявили під час перевірок у школах

Перевірки показали, що 60% шкіл мають покращити освітнє середовище – приміщення для навчання та атмосферу в колективі. Такий же відсоток закладів має недостатньо якісну систему оцінювання результатів учнів. 67% шкіл рекомендували покращити умови інклюзивності.

Для кращого оцінювання учнів школам варто звернути увагу на такі фактори:

справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання;

систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки;

формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

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В оцінці педагогічної діяльності вчителів варто звернути увагу на академічну доброчесність, з якою в більшості перевірених закладів є проблеми.

Найвищу оцінку школи отримали за:

– налагодження співпраці з учнями, батьками та працівниками закладу освіти,

– формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм,

– ефективну кадрову політику.