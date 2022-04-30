Масового старту на площі Ринок не буде

У травні у Львові відбудеться традиційний велозаїзд «Львівська сотка», але цьогоріч не буде загального заїзду і змагань за призові місця, повідомляє прес-служба міськради Львова.

«У «Львівській Сотці» 2022 року не буде змагань і запеклої боротьби за призові місця. Не буде багатолюдного старту з площі Ринок і урочистого параду центром Львова. Не буде онлайн-трансляції і церемонії нагородження», – зазначають організатори.

Учасникии мають до 23 травня подолати на велосипеді дистанцію довжиною 100 км. Ті, хто перебуває у Львові і околицях, їдуть традиційний трек «Львівської Сотки». Учасники з інших міст і країн обирають маршрут самостійно. Потім посилання на свій трек у Strava потрібно додати на сторінці івенту на клубному сайті. Учасники отримають від організаторів пам'ятні магніти, а кошти з реєстраційних внесків (від 100 грн з людини) перерахують у фонд «Повернись живим».. Учасників закликають робити фото і викладати їх у соцмережах з тегом #LvivskaSotkaStandWithUkraine.

Зареєструватися для участі у «Львівській сотці» можна на сайті Lviv Bicycle Club. Наразі вже зголосилось майже 200 учасників.

Вперше змагання для велоаматорів «Львівська сотка» відбулись у 2010 році. Тоді участь у них взяли лише 35 велосипедистів. Із 2018 року змагання відбуваються двічі на рік за різними маршрутами.