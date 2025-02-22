Чарльза Брауна призначили на посаду менш ніж два роки тому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна. Генерал мав обіймати пост до 2027 року.

Про звільнення Чарльза Брауна Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social 22 лютого. Він подякував генералу за роботу, проте не уточнив, з якої причини його звільнив.

«Я хочу подякувати генералу Чарльзу Брауну за понад 40 років служіння нашій країні. Він прекрасний джентльмен і видатний лідер, і я бажаю йому та його родині чудового майбутнього», – написав Трамп.

На посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Трамп одразу ж висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Дена «Разіна» Кейна. Президент США охарактеризував його як «експерта з національної безпеки, успішного підприємця та „бійця“ зі значним досвідом міжвідомчих і спеціальних операцій».

«Попри те, що Кейн мав високу кваліфікацію та повагу, сонний Джо Байден пропустив його для підвищення по службі. Але вже ні», – написав Дональд Трамп.

Чарльз Браун мав обіймати свою посаду до вересня 2027 року. Politico повідомило, що про своє звільнення він дізнався, коли перебував у Техасі, де відвідував війська на південному кордоні.

ЗМІ також повідомили про звільнення ще п’ятьох високопосадовців Збройних сил США. Зокрема, серед звільнених – начальниця військово-морських операцій Ліза Франчетті та віцекомандувач ВПС Джеймс Слайф.