За резолюцію щодо війни в Україні проголосують у день третіх роковин, 24 лютого

Сполучені Штати Америки запропонували власний проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй, пов’язаної з третіми роковинами повномасштабної російсько-української війни. Пропонований проєкт кардинально відрізняється від європейського, а також має російські поправки, повідомили агентства Reuters i AP.

За даними журналістів, документ резолюції, яку пропонують Сполучені Штати, містить лише три абзаци. У тексті йдеться, що члени ООН «оплакують трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту» і наголошують, що «головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок».

За даними Reuters, у тексті також присутній рядок, який «закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією» – його внесли до альтернативної резолюції США з російськими правками. Так, після російських змін документ «закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією».

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя заявив, що США поінформували його перед внесенням проєкту резолюції Генасамблеї. Росіянин назвав документ США «хорошим кроком». Крім того, один з російських дипломатів на умовах анонімності заявив журналістам, що в разі ухвалення російської поправки Генасамблеєю, Росія проголосує за американську версію резолюції.

У тексті резолюції повномасштабну агресію Росії називають не війною, а «конфліктом». Зазначається, у версії резолюції ООН, підтримувана Європою, йдеться про «повномасштабне вторгнення Росії».

Голосування щодо тексту, розробленого Україною та ЄС, відбудеться у понеділок, 24 лютого. У тексті, підтримуваному Європою, закликають виконати всі попередні резолюції, які ухвалили «у відповідь на агресію проти України», а також вимагають від Росії негайно вивести всі свої війська з території України та припинити всі військові дії.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на три обізнані джерела повідомило, що представники США та Росії кілька місяців таємно проводили зустрічі у Швейцарії для неофіційних обговорень питання щодо війни в Україні. За даними співрозмовників агентства, переговори тривали під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

18 лютого делегати Росії та США офіційно зустрілися для переговорів щодо України у Саудівській Аравії. На перемовинах не були присутні представники України – президент Володимир Зеленський повідомив, що країна не визнаватиме цих перемовин, а сам він перенесе з 19 лютого на 10 березня візит до Саудівської Аравії.