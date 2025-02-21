Представники США та Росії кілька місяців таємно проводили зустрічі у Швейцарії для неофіційних обговорень питання щодо війни в Україні. Про це у п’ятницю, 21 лютого, повідомило Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

Переговори тривали під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада. Учасники таких зустрічей мають дипломатичний досвід і досвід служби безпеки, проте вони не є державними посадовцями. Reuters зазначає, що не було зрозуміло, чи були вони направлені урядами своїх країн. Однак одне з джерел агенства розповіло, що принаймні невелика кількість радників Трампа були обізнані про такі зустрічі.

«Багато інших деталей залишаються неясними, зокрема порядок денний зустрічей, чи були присутні українці та коли почалися зустрічі. Але раніше нерозголошені зустрічі демонструють закулісні спроби США та Росії вивчити шляхи припинення війни в Україні, попри майже заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена», – зазначають у повідомленні.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як «розмови для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій».

Ймовірно, одна із зустрічей могла відбутися в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки. Втім одне з джерел зауважує, що такі переговори втратили свою актуальність, оскільки представники США та РФ встановили офіційні канали діалогу.

Reuter повідомляє, що зверталося по коментарі до Ради національної безпеки Білого дому, українського уряду і Міністерства закордонних справ Росії, але вони не відповіли на запити.

Нагадаємо, Росія та США під час перемовин у вівторок, 18 лютого, домовилися призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні.