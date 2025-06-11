Табір Гуантанамо – це військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо

Цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа, не повідомляючи уряди країн, може розпочати переміщення потенційно тисячі іноземців на військову базу в Гуантанамо. Про це у вівторок, 10 червня, повідомила газета The Washington Post з посиланням на знайомих з цим питанням американських чиновників.

Людей, яких перевіряють для передачі, перебувають у Сполучених Штатах нелегально. Багато країн повідомили США про свою готовність прийняти своїх громадян, але, за словами чиновників, вони не діяли достатньо швидко.

За словами джерела видання, іноземці, яких планують таємно перевезти до Гуантанамо, походять з різних країн, зокрема, з Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України.

«Адміністрація Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо, зокрема близьких союзників США, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція. Підготовка включає медичне обстеження 9 тис. осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо», – йдеться у повідомленні.

Представники адміністрації Трампа вважають, що цей план необхідний через потребу звільнити місткість внутрішніх центрів утримання під вартою, які стали переповненими на тлі обіцянки Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

«Міністерство внутрішньої безпеки має намір мінімізувати час перебування ув'язнених на базі в Карибському басейні, але Білий дім може вирішити використовувати цей заклад для тривалішого утримання під вартою, згідно з офіційним документом», – додають у матеріалі.

Зазначимо, що табір Гуантанамо – це військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо (Куба). Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів. Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності.

Нагадаємо, у січні Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.