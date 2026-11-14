Зліва направо: Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Владімір Путін

Лідери США, КНР та Росії зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані. Про це 14 листопада повідомило інформагентство Associated Press.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп розглядає тристоронню зустріч як нагоду розпочати переговори про нову угоду щодо скорочення ядерних арсеналів, а також обговорити війну США з Іраном.

Термін дії останньої угоди між США та Росією про обмеження стратегічних ядерних озброєнь завершився в лютому 2026 року. Росія призупинила участь у ній ще в лютому 2023 року. Після закінчення терміну дії документа юридично обов’язкові обмеження для двох найбільших ядерних держав перестали діяти.

Дональд Трамп закликав до укладення «нової, вдосконаленої та модернізованої» угоди, до якої хоче залучити також Китай. Водночас Пекін раніше не демонстрував готовності долучатися до таких переговорів, зауважує AP.

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За оцінками Пентагону, Китай має понад 600 ядерних боєголовок, тоді як арсенали США та Росії налічують понад 5 тис. боєголовок кожен. Значна різниця в кількості озброєнь є однією з причин небажання Пекіна приєднуватися до домовленостей про їх скорочення.

Як зазначив високопосадовець США, майбутні переговори стануть лише початком діалогу між трьома державами. Вашингтон не очікує, що нову ядерну угоду вдасться укласти безпосередньо під час саміту.

Водночас американська сторона не планує порушувати питання російської війни проти України під час зустрічі трьох лідерів, повідомив журналістам неназваний високопосадовець США.

Натомість помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час запланованої зустрічі з Трампом у Шеньчжені сторони продовжать обговорювати весь комплекс питань щодо завершення війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відреагував на перспективу переговорів лідерів США, Китаю та Росії без участі Києва.

«Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка – на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну. Дуже не хочеться, щоб це була “Ялта – 2, 3, 4”, коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок – що можна так перерозподілити», – сказав президент під час спілкування із журналістами.

Зеленський зазначив, що Росія найбільше зацікавлена у цій зустрічі, оскільки такий формат може стати для Москви значною дипломатичною перевагою.

Президент також наголосив, що Україна зацікавлена в проведенні тристоронньої зустрічі за участю представників Києва, Вашингтона та Москви в Абу-Дабі до переговорів лідерів трьох держав у Китаї.