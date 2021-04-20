Вранці вівторка, 20 квітня, у Харкові трамвай під час спуску з гори зійшов з рейок, розвернувся на понад 90° і проїхав так кілька метрів. Його задню частину занесло так сильно, що деякий час він просто дрифтував, повільно виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Відео інциденту оприлюднив один з харківських водіїв, якому вдалося уникнути зіткнення із вагоном лише завдяки тому, що він різко розвернув авто. У салоні трамвая під час дрифту було кілька людей, але ніхто з них не отримав ушкоджень. Трамвай же обірвав дроти в обидва боки, погнув колеса і повністю заблокував проїзд на перехресті.

відео: h_saltovka