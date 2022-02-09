Правила для всіх зрозумілі і вже звичні, адже за ними ми «граємо» щоразу, коли приходимо у той чи інший заклад. Тож можливо, час перейти на новий рівень гастрономічної гри — вищий і складніший — за версією ф’южн-ресторану клубу Split? Якщо так, то ось він — сет-меню від шеф-кухаря закладу Романа Щурка.

Що таке сети?

Для гостя — повна довіра ресторану й абсолютне розслаблення задля отримання задоволення. Адже сет — це серія кількох страв, завчасно вибраних шеф-кухарем, тобто змінити якусь страву на іншу неможливо. Для шеф-кухаря — авторський погляд на кухню, що він презентує, унікальний і неповторний як у приготуванні, так і в подачі. Для обох — ризик: гостю чи сподобається, чи ні, а шеф-кухарю або вдасться виправдати очікування гостя, або ні. Скориставшися пропозицією сет-меню, гість може загалом скласти враження про кухню ресторану, сприймаючи кожну страву не як щось окреме та самостійне, а як частину цільної, довершеної картини, написаної особливим почерком шеф-кухаря.

Бізнес-ланчі — це теж сети?

Ні. Важливо не плутати ці два поняття. Незважаючи на те, що дві пропозиції мають у собі кілька страв, вони різні. Найголовніша відмінність у тому, що бізнес-ланч — це зазвичай 2-3 страви, які завчасно готуються і подаються впродовж 25 хвилин, щоб гість встиг пообідати під час робочої перерви. Сети ж, у свою чергу, це не про «поїв-пішов», а про довіру у виборі (тут немає стандартного меню — шеф-кухар сам складає смакові комбінації та поєднання страв між собою), відкритість новому (у сеті можуть бути позиції, які гість ніколи раніше не вибирав у меню) та рівень високої кухні, на якому шеф-кухар проявляє свою креативність, руйнюючи будь-які шаблони і впевнено заявляючи про свою майстерність.

Яке сет-меню у Split?

Багатогранне. Без перебільшень. За своєю суттю страви будь-якого сету завжди об’єднані між собою, немов пронизані тонкою ниткою загального смаку та післясмаку. У ф’южн-ресторані клубу Split спільним початком усіх страв є… власне ф’южн, однак особливий — український.

На Заході чи на Сході, Півночі чи Півдні готують, здавалося б, одне й те саме, проте по-різному. Тож шеф-кухар Роман Щурко у своєму сет-меню презентує авторський погляд на українську кухню, гармонійно поєднуючи локальні інгредієнти та щедрість подач з рецептурами європейських кухонь.

Скільки всього страв у сет-меню?

7 страв, що здатні трансформувати звичне бачення української кухні у нове та нестандартне. 7 страв, що стануть своєрідним виходом за межі вже знайомого. 7 страв, що розширять спектр смакових відчуттів і змусять рецептори відчувати більше, ніж просто їжу.

То що таке сети у Split? Спосіб гастрономічного пізнання — для гостя. Творче самовираження — для шеф-кухаря. Яскрава візитка — для ф’южн-ресторану. І мистецтво загалом, яке несе в собі традиції нашої кухні крізь час і простір, і талант кулінарного маестро Романа Щурка, переплетений з 20-річним досвідом вивчення найрізноманітніших кухонь світу.

А ще це… новий рівень гри, де або програють всі (і гість, і шеф-кухар, адже грають з очікуваннями), або win-win. Проте отримані емоції обов’язково варті цього ризику.

Ознайомитися з сет-меню ф’южн-ресторану клубу Split можна за посиланням тут.

Автор Дар’я Чебукіна