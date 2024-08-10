На сайті офіційного транслятора Олімпійських ігор у Парижі телеканалу Eurosport у біографії української гімнастки Марії Височанської місцем народження спортсменки було вказано «Львів (Росія)». Чому виникла та скільки на сайті провисіла помилка – невідомо. Про це 10 серпня пише LIGA.net.

На помилку звернули уваги лише сьогодні, після чого у соцмережах та ЗМІ почали поширювати скриншоти з сайту Eurosport.

Скриншот Eurosport зі соцмереж

«Окрім скриншотів із сайту у соцмережах та ЗМІ, також збереглася заархівована з кешу Google сторінка з "приписаним" до країни-агресора Львовом. Остання датується 15:45 за Києвом – тобто принаймні до цього часу ця помилка "висіла" на Eurosport», – зазначають журналісти.

Наразі на Eurosport просто вказано Львів як місце народження Височанської.

Скриншот зі сайту Eurosport

Відомо, що батько Марії Олег Височанський служив у Збройних силах України з 2014 року, зокрема захищав Донецький аеропорт. Після початку повномасштабного вторгнення військовий знову повернувся на фронт.

Нагадаємо, 10 серпня українська збірна з художньої гімнастики посіла сьоме місце на змаганнях у Парижі, випередивши лише Узбекистан. Україну у двох видах вправ – вправ з обручами та вправ із трьома стрічками та двома м'ячами – представляли Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.

Як писав ZAXID.NET, українську веслувальницю Анастасію Рибачок, яка пройшла до півфіналу змагань за результатами кваліфікації Олімпійських ігор у Парижі, змусили заліпити напис «I am Ukrainian» на човні, в якому вона проводила змагання. Рішення цензурувати напис українки винесла Міжнародна федерація каное, яка назвала фразу політичною рекламою.