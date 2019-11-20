Казахські «чорні трансплантологи» пересаджували нирки українців громадянам Ізраїлю

У казахстанському місті Шимкент затримали головного лікаря міської клінічної лікарні №1, якого тамтешні правоохоронці підозрюють у незаконних операціях з трансплантації людських органів за велику грошову винагороду, повідомила у середу, 20 листопада, агенція «Інтерфакс-Казахстан» з посиланням на міністерство внутрішніх справ цієї країни.

За інформацією МВС, у 2017-2018 роках на території Казахстану діяло «стійке злочинне угруповання в сфері трансплантації людських органів», організаторами якого були громадяни іноземних держав.

Донорами були громадяни України, Узбекистану й Киргизстану, які через важке матеріальне становище продавали свої нирки, а реципієнтами виступали забезпечені громадяни далекого зарубіжжя, в основному Ізраїлю, сказано в повідомленні МВС Казахстану.

Лікаря затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання 18 листопада. Йому інкримінують участь у транснаціональній злочинній групі й незаконне вилучення органів людини.

МВС Казахстану наголосило на тому, що в Казахстані законодавчо заборонено купувати і продавати людські органи, а відтак дії лікаря та інших членів цього угруповання є незаконними.

Крім того, у травні цього року в Казахстані затримали ще одного учасника цієї групи, який також виявився трансплантологом. Йому інкримінують примушення до вилучення та незаконне вилучення органів і тканин людини і участь у транснаціональній злочинній групі. Наразі він перебуває під вартою.

Також раніше в Казахстані затримали ще одну учасницю цього угруповання – громадянку Киргизстану.