Станом на понеділок, 31 січня, е-квиток для проїзду в громадському транспорті Львова отримали 25 тисяч мешканців, близько 100 тисяч звернулися по нього. Пільгові категорії населення, тобто пенсіонери, учасники АТО, люди з інвалідністю та інші, зможуть їздити за своїми посвідченнями лише до 28 лютого. Про це у коментарі ZAXID.NET розповів директор міського департаменту мобільності й вуличної інфраструктури Олег Забарило.

«Щодня майже дві тисячі людей одержують свої транспортні картки. Але ми розуміємо, що зараз погіршується ситуація із Covid-19, тому стараємось, аби в межах пунктів видачі не було скупчень, і готуємо трохи менше документів, ніж могли би. Водночас, крім 17 точок, де ми видаємо е-квитки, відкриватимемо нові, наприклад, у місцях густої забудови. Додатково працюємо зі соціальними службами, щоб вони доставляти ці документи певним категоріям людей додому», – зазначив він.

Таким чином місто завершить перший етап запровадження персоналізованих карток для проїзду. Зазначимо, все, що потрібно, аби одержати «ЛеоКарт», – записатись в електронну чергу до найближчого ЦНАПу, прийти туди з оригіналами паспорта, ідентифікаційного коду, із посвідченням про право на пільгу та кількома кольоровими фото. Все сканують і повертають вам, грошей за виготовлення картки не проситимуть, адже для пільговиків вона безкоштовна.

Нагадаємо, електронний квиток запрацював у транспорті Львова 13 січня.

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