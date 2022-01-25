Транспортна картка ЛеоКарт дозволить учням безкоштовно їздити у громадському транспорті Львова

Електронні транспортні картки ЛеоКарт учні можуть отримати у школах. Для цього треба подати пакет документів та сплатити 60 грн – вартість пластикової картки. ЛКП «Львівавтодор» закликає школярів та їхніх батьків активніше подавати документи на отримання е-квитка.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, документи для учнівських транспортних карток прийматимуть у навчальних закладах. У кожній школі є відповідальна людина, яка збиратиме документи учнів. Вартість транспортної картки тепер можна оплатити через термінали Easy Pay та долучити чек про оплату до пакету документів.

Для виготовлення учнівської картки треба надати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код за наявності;

кольорове фото (3 см х 4 см);

заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;

учнівський квиток (довідка з місця навчання);

квитанція про оплату вартості транспортної картки ЛеоКарт.

Як оплатити вартість транспортної картки ЛеоКарт через термінали Easy Pay:

Оберіть категорію «Популярні послуги» або «Інші послуги»;

Натисніть на «Електронний квиток ЛеоКарт»;

Оберіть «ЛеоКарт - учнівський квиток»;

Введіть прізвище, ім’я, по батькові учня;

Оберіть навчальний заклад учня;

Введіть серію та номер паспорту, чи свідоцтва про народження або ідентифікаційний код;

Введіть ваш номер мобільного телефону;

Перевірте актуальність даних, які ви вказали, та внесіть необхідну суму до терміналу;

Натисніть «Сплатити»;

Обов’язково отримайте квитанцію про сплату та надайте її разом із необхідним переліком документів в навчальний заклад або в Центр обслуговування пасажирів.

Як подати документи для виготовлення учнівської картки через Портал мешканця:

Увійдіть або створіть користувача;

Оберіть «Соціальна сфера» – «Учнівська пільгова картка ЛеоКарт»;

Заповніть заяву онлайн;

Завантажте необхідні документи;

Оберіть спосіб отримання результату;

Підпишіть документ Вашим електронним цифровим підписом;

Здійсніть оплату вартості картки;

Отримайте готовий результат в Центрі обслуговування пасажирів, після сповіщення про готовність картки до видачі.

Зазначимо, що школярі пільгових категорій документи на виготовлення транспортної картки можуть подавати через Центр обслуговування пасажирів або онлайн через Портал мешканця, а також централізовано у навчальному закладі. Йдеться про дітей з багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт тощо. Їм оплачувати вартість транспортної картки – 60 грн – не потрібно. До пакету необхідних документів дітям необхідно додати посвідчення пільговика.

Нагадаємо, 13 січня у львівському транспорті почали тестувати систему електронного квитка: наразі скористатися послугою можуть лише пасажири-пільговики. Повноцінно е-квиток у транспорті міста має запрацювати весною.