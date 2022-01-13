Від четверга, 13 січня, у Львові почала діяти система електронної оплати проїзду у громадському транспорті. Наразі користуватися нею можуть лише пільговики, які отримали «ЛеоКарт». Однак вже у перший день виникли помилки у роботі нової системи.

Некоректна робота деяких валідаторів для е-квитка у Львові виникла через помилково введені дані та неправильну авторизацію водіїв транспорту, яку відсьогодні вони повинні проводити. Про це сьогодні розповіли директор «Львівавтодору» Микола Власюк та директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Ці та інші несправності усунуть упродовж тижня.

«Перші тестові валідації відбулися успішно. Сам технічний процес є в процесі налагодження. Є ще ряд технічних моментів, які потрібно налаштувати. Але, власне, тому і передбачалося поетапне впровадження електронного квитка», – пояснив директор департаменту міської мобільності ЛМР Олег Забарило.

Одні з помилок, які помітили користувачі міського транспорту, це неправильні дані щодо маршрутів і виду транспорту, які були на екранах валідаторів. Деякі з них взагалі не працювали.

«На деяких валідаторах у тролейбусах був написаний номер автобуса. Це через помилкові дані. Тепер водій має на спеціальній консолі щоранку входити у систему і вводити всі правильні дані. Кожен номер буде відповідати транспортному засобу і його типу», – додав Микола Власюк.

За словами представників «Львіввавтодору», які відповідають за впровадження і тестування е-витка у Львові, усі помилки вдасться усунути дистанційно. Адже валідатори підключені до Інтернету і можуть оновлюватися автоматично.

«Ці всі нюанси ми усунемо протягом тижня. Тому що коли налаштовували систему, то вводили різні дані, міняли між собою валідатори, міняли консолі і налаштовували. Ті всі так звані баги заберемо протягом тижня», – запевнив Микола Власюк, директор ЛКП «Львівавтодор».

Зараз скористатися електронним квитком у Львові можуть лише пільговики, які отримали «ЛеоКарт». Повноцінно і для всіх е-квиток може запрацювати у місті до початку літа 2022 року.

Мешканців просять, якщо у вас виникли питання щодо е-квитка, або щось пішло не так під час оформлення картки, телефонуйте на гарячу лінію за номером 0 800 303 007 або пишіть contact@leocard.com.ua. Зазначимо, що наразі отримати пільговий е-квиток у Львові можна у 23 закладах.

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