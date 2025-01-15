Фуру розвернуло на слизькій дорозі, вона повністю перекрила рух

У середу, 15 січня, міжнародна траса Львів – Краковець у селі Наконечне Друге Яворівського району була повністю перекрита для руху транспорту через ДТП. Станом на 12:00 рух трасою відновили.

Як розповіли ZAXID.NET очевидці, ДТП сталася на трасі Львів – Краковець у селі Наконечне Друге, що приблизно за 20 км до кордону. Рух транспорту повністю заблоковано ще зночі.

Вантажівка злетіла з траси на Львівщині

За інформацією патрульної поліції, вантажівку DAF розвернуло на слизькій дорозі, вона злетіла в кювет. Унаслідок ДТП перекриті обидві смуги руху. На місці події працюють відповідні служби.

P.S. Близько 12:00 патрульна поліція повідомила, що рух трасою відновили.