Смертельна аварія сталася в липні на трасі у селі Коростів

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок старості Верхньогуснинського старостинського округу Боринської громади на Львівщині Василю Змійовському за смертельну ДТП, яку він вчинив у липні цього року на трасі Київ– Чоп у Стрийському районі. Винуватцю ДТП призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, увечері 7 липня цього року 59-річний Василь Змійовський, керуючи автомобілем Renault Kangoo, на трасі Київ – Чоп у селі Коростів Стрийського району збив 34-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждала отримала переломи черепа, розрив легенів та інші травми, від яких загинула на місці події.

Обвинувачений у суді свою вину визнав. Він пояснив, що дійсно порушив вимоги Правил дорожнього руху, не зменшив швидкість і не зупинився, щоб дати дорогу пішохідці, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході, в результаті чого відбувся наїзд.

Суддя Вікторія Курницька визнала Василя Змійовського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалої (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік. Водночас вироком суду винуватця ДТП звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.