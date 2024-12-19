Староста з Львівщини уник покарання за збиту на смерть пішохідку
До теми
Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок старості Верхньогуснинського старостинського округу Боринської громади на Львівщині Василю Змійовському за смертельну ДТП, яку він вчинив у липні цього року на трасі Київ– Чоп у Стрийському районі. Винуватцю ДТП призначили умовне покарання.
За матеріалами справи, увечері 7 липня цього року 59-річний Василь Змійовський, керуючи автомобілем Renault Kangoo, на трасі Київ – Чоп у селі Коростів Стрийського району збив 34-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждала отримала переломи черепа, розрив легенів та інші травми, від яких загинула на місці події.
Обвинувачений у суді свою вину визнав. Він пояснив, що дійсно порушив вимоги Правил дорожнього руху, не зменшив швидкість і не зупинився, щоб дати дорогу пішохідці, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході, в результаті чого відбувся наїзд.
Суддя Вікторія Курницька визнала Василя Змійовського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалої (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік. Водночас вироком суду винуватця ДТП звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.