Смертельна ДТП сталася на трасі у селі Верхнє Синьовидне

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок вчительці Славського закладу загальної середньої освіти Надії Крутій, яка в березні цього року за кермом Volkswagen Bora вчинила смертельну ДТП на трасі Київ – Чоп у селі Нижнє Синьовидне. Суд призначив винуватиці ДТП умовне покарання.

За матеріалами справи, 31 березня цього року 38-річна Надія Крутій, керуючи автомобілем Volkswagen Bora, на трасі Київ – Чоп у селі Верхнє Синьовидне перевищила допустиму швидкість, виїхала на зустрічну смугу, де скоїла зіткнення із зустрічним автомобілем Nissan Leaf.

У результаті 52-річний пасажир Nissan Leaf отримав важкі травми (розриви внутрішніх органів, переломи) та загинув.

Обвинувачена у суді свою вину визнала. Вона пояснила, що того дня перебувала у стресовому стані, спричиненому станом здоров’я батька, а також обстрілом військової частини, у якій служить її чоловік. За словами винуватиці, усе це проявилося в тому, що вона спричинила ДТП.

Суддя Вікторія Курницька визнала Надію Крутій винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді трьох років позбавленні волі. Водночас вироком суду винуватицю звільнили від основного покарання, встановивши рік випробувального терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.