Проводиться досудове розслідування

У неділю, 31 березня, на Львівщині у селі Нижнє Синьовидне трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинув 52-річний пасажир. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Bora, яким керувала 38-річна мешканка одного з сіл району, та Nissan Leaf, за кермом якого перебувала 52-річна жителька Стрия.

Внаслідок зіткнення водійка автомобіля Nissan отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні. А її пасажир, 52-річний житель райцентру, від отриманих травм помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.